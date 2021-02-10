بمشاركة 800 طليعة.. ختام مسابقة التميز الكشفي بالمدينة الشبابية في أبو قير (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مسابقة التميز الكشفى فعالياتها في المدينة الشبابية بأبوقير شرق الاسكندرية، مساء الاربعاء، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدرى وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للطلائع، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكنردية، أن المسابقة شارك فيها 800 طليع وطليعة يمثلون 28 محافظة على مستوى الجمهورية، في مجالات الكشافه، المرشدات، الاشبال، الزهرات، والتى بدأت فعاليتها في المدينة الشبابية في ابوقير 6 نوفمبر الجاري واختتمت اليوم.

وأوضحت أن الاسكنردية فازت بالمركز الاول في المسابقة للمستوى الأول «الاشبال والزهرات والمرشدات والكشافة»، حيث فازت فرق زهرات ومرشدات مركز شباب الحرمين وفوز اشبال مركز شباب أبوقير وفوز كشافة الانفوشى بالمستوى الاول.

بمشاركة 800 طليعة .. ختام مسابقة التميز الكشفي بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية تحصد المركز الأول (صور)

بمشاركة 800 طليعة .. ختام مسابقة التميز الكشفي بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية تحصد المركز الأول (صور)

بمشاركة 800 طليعة .. ختام مسابقة التميز الكشفي بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية تحصد المركز الأول (صور)

بمشاركة 800 طليعة .. ختام مسابقة التميز الكشفي بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية تحصد المركز الأول (صور)

بمشاركة 800 طليعة .. ختام مسابقة التميز الكشفي بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية تحصد المركز الأول (صور)