محافظ الفيوم يتفقد منازل بعد إعادة تطويرها بقرى مركزي إطسا وسنورس

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد منازل بعد إعادة تطويرها بقرى مركزي إطسا وسنورس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من المنازل بعد إعادة تطويرها للأسر الأولى بالرعاية بقريتي قصر الباسل والوابور التابعتين لمركز إطسا، وقرية الحبون التابعة لمركز سنورس، بتكلفة 9 ملايين جنيه، بالتعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان، تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين الجمعية والبنك الأهلي المصري.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المنازل المطورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لتأهيل وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن أعمال جمعية الأورمان بالفيوم، والتي تشمل 99 منزلا بواقع 33 منزلاً بقرية الحبون، و 35 منزلاً بقرية قصر الباسل، و 31 منزلاً بقرية الوابور، لافتاً الى أن المرحلة الأولى شملت تأهيل عدد من المنازل بقريتي عنك والحجر بمركز اطسا، وقريتي الورثة وسليم علي بمركز طامية بإجمالي 120 منزلاً.
وجه محافظ الفيوم خلال التفقد بتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لأصحاب المنازل المطورة تعينهم على مطالب الحياة بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية، مؤكداً على أصحاب المنازل المطورة بالاهتمام بتعليم أبنائهم والمحافظة على أساس منازلهم.
وأعرب محافظ الفيوم ـ خلال تفقد المنازل ـ عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم،بما يجعل تلك القرى أكثر تطوراً من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطنين.
وثمن المحافظ الجهد المبذول من مسئولي جمعية الأورمان في عمليات تطوير المنازل وتوفير المساعدات، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالقرى الأكثر إحتياجاً، مؤكداً على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة.
كما التقى محافظ الفيوم عدداً من الأهالي واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم التى تمثلت في توصيل خدمات الصرف الصحي، ورصف وتمهيد الطرق، وزيادة مناسيب مياه الري، وإعادة النظر في تقييم أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب الأهالي وإيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، لافتاً أن عدد كبير من القرى سيدخل التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
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