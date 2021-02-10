شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد منازل بعد إعادة تطويرها بقرى مركزي إطسا وسنورس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عدداً من المنازل بعد إعادة تطويرها للأسر الأولى بالرعاية بقريتي قصر الباسل والوابور التابعتين لمركز إطسا، وقرية الحبون التابعة لمركز سنورس، بتكلفة 9 ملايين جنيه، بالتعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان، تفعيلاً للبروتوكول المبرم بين الجمعية والبنك الأهلي المصري.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المنازل المطورة تأتي ضمن المرحلة الثانية لتأهيل وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن أعمال جمعية الأورمان بالفيوم، والتي تشمل 99 منزلا بواقع 33 منزلاً بقرية الحبون، و 35 منزلاً بقرية قصر الباسل، و 31 منزلاً بقرية الوابور، لافتاً الى أن المرحلة الأولى شملت تأهيل عدد من المنازل بقريتي عنك والحجر بمركز اطسا، وقريتي الورثة وسليم علي بمركز طامية بإجمالي 120 منزلاً.

وجه محافظ الفيوم خلال التفقد بتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لأصحاب المنازل المطورة تعينهم على مطالب الحياة بالتنسيق بين المحافظة والجهات المعنية، مؤكداً على أصحاب المنازل المطورة بالاهتمام بتعليم أبنائهم والمحافظة على أساس منازلهم.

وأعرب محافظ الفيوم ـ خلال تفقد المنازل ـ عن بالغ سعادته لمشاركتة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم،بما يجعل تلك القرى أكثر تطوراً من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطنين.

وثمن المحافظ الجهد المبذول من مسئولي جمعية الأورمان في عمليات تطوير المنازل وتوفير المساعدات، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالقرى الأكثر إحتياجاً، مؤكداً على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة.

كما التقى محافظ الفيوم عدداً من الأهالي واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم التى تمثلت في توصيل خدمات الصرف الصحي، ورصف وتمهيد الطرق، وزيادة مناسيب مياه الري، وإعادة النظر في تقييم أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه المحافظ بدراسة مشكلات ومطالب الأهالي وإيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، لافتاً أن عدد كبير من القرى سيدخل التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.