شكرا لقرائتكم خبر عن «ضربني وسب أهلي».. طبيب يتقدم ببلاغ ضد أقارب مريض بمستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدّم أحد الأطباء في مستشفي العريش العام ببلاغ ضد أقارب مريض أثناء مناظرة حالته الصحية في قسم العناية المركزة في المستشفى.

وقال الدكتور أحمد زين العابدين أحمد، طبيب مقيم بتخصص جراحة المخ والأعصاب في مستشفي العريش العام، بحسب بيان، الأربعاء، إنه خلال مناظرة حالة مريض محجوز في العناية المركزة، تبين انه يعاني من نزيف حاد داخل تجويف المخ واستسقاء على المخ، «وقمت باجراء التحاليل الطبية العاجلة المؤهلة لمدي استعداده لجاهزيتها وحاجته لاجراء جراحة عاجلة بالمخ من عدمه، وأثناء وقوفه بجوار سرير المريض، فوجئت بمجموعة من مرافقي مريض آخر بالتعدي على بالضرب المبرح والمتواصل وسط سيل من السباب لشخصي وأهلي»، بحسب الطبيب.

وتحرر محضر بالواقعة في وجود مدير المستشفي قيد تحت رقم 3 أحوال.