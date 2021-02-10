شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب أبوسمبل يفوز ببطولة دوري مراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختُتمت اليوم الأربعاء، فعاليات دورى مراكز الشباب في نسخته الثامنة لعام 2020/2021 بملعب ستاد جامعة أسوان بمنطقة صحارى والذى شهد إقامة مباراتين لتحديد المركزين الأول والثانى بين فريقى مركز شباب بهاريف بأسوان، ومركز شباب أبوسمبل بنصر النوبة حيث فاز مركز شباب أبوسمبل بنتيجة 5/2 وحصل على كأس البطولة وجائزة مالية قدرها 75 ألف جنيه، فيما حصد مركز شباب بهاريف المركز الثاني، وحصل على جائزة مالية 50 ألف جنيه.

فيما فاز بالمركز الثالث مركز شباب حجازة بمركز كوم أمبو بعد تغلبه على مركز شباب البصيلية بحرى بإدفو بنتيجة 3/2 وحصل على 25 ألف جنيه وسوف يتم تصعيد الفائزين بالمركز الأول والثانى للمنافسة في التصفيات التي ستشارك بها مراكز الشباب المتأهلة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشهد ختام دورى مراكز الشباب نائب محافظ أسوان أحمد شعبان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

من جانبه أوضح فتحى عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن دورى مراكز الشباب إنطلق في 30 أغسطس 2020 في الدور التمهيدي بمشاركة 48 فرقة بمختلف الإدارات التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بإجمالى 768 لاعب في الأعمار السنية من 18 إلى 25 سنة، لافتاً إلى أنه تم تقسيم الفرق في الدور التمهيدى وتصعيد 24 فريق، كما تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حيث تحتوى كل مجموعة على 6 فرق بنظام الدورين الأول والثانى، ثم تم تصعيد 8 فرق لدور الثامنة، بينما تم تصعيد 4 فرق للدور قبل النهائي والوصول للنهائيات.

وأشار فتحى عبدالحافظ، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان تم التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة جائحة كورونا من خلال إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى للمشاركين وخاصة المتواجدين خارج البساط الأخضر من اللاعبين والأجهزة الفنية وذلك أثناء إقامة كافة المباريات التنافسية بين الفرق المشاركة وذلك داخل مراكز الشباب بمدينة دراو وشباب بدر بأسوان، ومدينة إدفو، وسلوا بكوم أمبو، كما تم تنفيذ كافة الإحتياطيات الأمنية أثناء إقامة المباريات وتوفير سيارات الإسعاف.