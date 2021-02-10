شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: إحالة المتهمين حال ثبوت مخالفات بناء إلى المحاكمة مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن رئيس الهيئة عصام المنشاوي، أصدر في الكتاب الدوري أنه حال ثبوث مخالفات البناء على أراضي الدولة تنتهى لإحالته مباشرة إلى المحاكمة.

ولفت سمير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الأربعاء، إلى أن هذا القرار ليس جديدا ويؤكد ما ورد سابقا في 2019، موضحا أن القرار يأتي لإيقاف المخالفات والمحاسبة على مخالفات الماضي ومحاولة منعه مرة أخرى.

وتابع أنه تم تكليف كل النيابات برصد مخالفات البناء القديمة والحديثة للتصدي لها.

وأكد أن كل من له دور في مخالفات العقارات وفقا للقانون سيتم محاسبته، لافتا إلى أن إزالات العقارات تكون صعبة إذا تم بنائها وتسكينها.