شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أحمد فرج القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، الأربعاء، في اجتماع المجلس الاعلى للدراسات العليا والبحوث الجلسه رقم 49 برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلي للجامعات وبمشاركة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث والمنعقده عبر منصة الاجتماعات الالكترونية.

واشار «القاصد» إلى أن المجلس ناقش ضمن جدول الأعمال تطوير منظومة الطلاب الوافدين في اطار مبادرة «ادرس في مصر»، باعتبارها مشروع قومي وكيفية تقديم خدمات مميزة، وتكاتف كافة أجهزة الدولة لتذليل الصعوبات وجذبهم من خلال تيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، من انشاء منصة ذكية تضم كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.

وأضاف أن المجلس ناقش أيضا ضرورة التاكيد على إتباع واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا في المنشأت والتجمعات الطلابية في الجامعات المصرية طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

كما استعرض المجلس جهود منظومة التعليم بالجامعات الحكومية للارتقاء بالتصنيف الجامعي .وأشار إلى أن مؤشرات ارتفاع الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية الفترة الأخيرة، خير دليل على التطور الفعلي للمنظومة التعليمية.