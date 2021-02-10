شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق نظام «تسجيل الشحنات المسبق» بالموانئ البحرية فى إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات تجريبيًا أول إبريل المقبل، وإلزاميًا فى أول يوليو، حيث تشمل المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم الموانئ الجوية والبرية؛ فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بهدف تبسيط الإجراءات.

وأوضح «نجم»، فى تصريحات خلال جولة تفقدية لساحات ميناء الإسكندرية، الأربعاء، أن رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID» يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة، ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكترونى لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى، وتستمر صلاحيته لمدة ٣ أشهر؛ بما يُتيح فترة كافية لتعديل البيانات المتعلقة بالبضائع المزمع استيرادها بكل سهولة ودون غرامات.

وأشار إلى أن التسجيل المسبق سيُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها، وتقييم المخاطر الأولية للشحنات قبل أن ترد مصلحة الجمارك على طلب المستوردين أو المستخلصين إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة، أو الرفض المسبب خلال 48 ساعة، حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى؛ بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.

ولفت رئيس مصلحة الجمارك إلى أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجستية عالمية ومتطورة؛ ما سيؤدى لتحسين تصنيف مصر فى مؤشرات: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتهيئة مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وتابع «نجم» أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدة ندوات عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع المستوردين والمستخلصين الجمركيين للإجابة عن كافة تساؤلاتهم حول النظام الجديد، باعتبارهم شركاء.

وشملت زيارة «نجم» للميناء تفقد مقر الإدارة العامة لجمارك الصادر، حيث التقى عددا من مستخلصى الجمارك الذين عرضوا بعض المشكلات والمعوقات، منها ما يخص نظام الإفراج حيث وجه بالحل الفورى وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة.. كما تفقد دورة وإجراءات العمل عقب تطبيق منظومة العمل للخدمات اللوجستية الجديدة للنافذة الواحدة بجمارك الصادر بالميناء، والذى يبدأ بتسلم الملف وطباعة الإفراج المبدئى والكشف والمعاينة وسداد الرسوم وطباعة الإفراج النهائى وحتى تسليم صورة طبق الأصل. كما زار «نجم» مبنى إدارة تموين السفن بجمارك الإسكندرية، ومقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة، وتابع انتظام حركة العمل بالصالات والأقسام والإدارات، والذى يتم فيه تقديم كافة الخدمات اللوجستية للمتعاملين، من إدراج وقيد تشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات لجميع النظم الجمركية، وإنهاء جميع الإجراءات عليها، بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكترونى من خلال البنوك.

كما التقى رئيس الجمارك عددا من قيادات مصلحة الجمارك بالإسكندرية والمسؤولين والعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتنسيق معهم بخصوص تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان الفحص المشتركة لفتح الحاويات مرة واحدة توفيرا للوقت والجهد وتبسيطا للإجراءات.