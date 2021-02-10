شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفى سيدي سالم المركزي بـ7 ماكينات غسيل كلوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح زغلول، مدير عام مستشفى سيدي سالم المركزي، أنه في إطار دعم وتطوير الخدمه الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفى.

وذكر بيان، الأربعاء، أنه بناءً على التعليمات الصادرة من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، تم دعم وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى بـ 7 ماكينات غسيل كلوي جديدة عن طريق مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، ليصبح بذلك إجمالي عدد ماكينات الغسيل الكلوي الموجودة بالمستشفى 51 ماكينة غسيل كلوي، وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.