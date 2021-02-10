شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي «مركز المؤتمرات» و«اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماعي اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة واجتماع مركز المؤتمرات بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح المراغي نائب رئيس لجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمستشار المالي والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات وخالد يسن أمين عام الجامعة وأعضاء مجلسي الإدارة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة تم مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من السادة العمداء والدارسين بمختلف البرامج والشعب منها مناقشة إجراءات وآليات وقف القيد لبعض الطلاب، والموافقة على قيام مركز جامعة بني سويف للطباعة والنشر بطباعة وتوزيع جميع الكتب الخاصة بشعب اللغات والبرامج الجديدة.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات خلال اجتماع مركز المؤتمرات ودار الضيافة منها إجراءات الحماية المدنية كالمولد الكهربائي وخزان المياه ووضع خطة لتشغيل دار الضيافة (القاعات فقط) كمرحلة أولى وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة والتأكيد على عدم عقد أي مؤتمرات أو ندوات أو مناقشات تخص الجامعة خارج دار الضيافة.