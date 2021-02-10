شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوافق على بدء إجراءات التقنيين لـ85 طلبا على أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ85 طلبا، لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد الزاهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء خالد مخلوف ممثلا لمديرية الامن والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

شدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي.

تابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.

كما تابع المحافظ ايضا موقف الأراضي التي دفع أصحابها رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع طلبات التظلمات المقدمة من بعض المواطنين على أسعار البيع التي تم تقديرها بمعرفة لجنة البت لأراضى أملاك الدولة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 .

أكد المحافظ على متابعته المستمرة والدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.