شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لجولة محافظ دمياط بمحيط قصر الثقافة: «تجاهلت الأنشطة وركزت مع الإشغالات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد مثقفون جولة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في منطقة عمر أفندى ومحيط قصر ثقافة دمياط، وتعليماتها برفع الإشغالات وجميع المخالفات الموجودة بالمنطقة فورًا، ومنع تواجد الباعة الجائلين بهذه المنطقة.

واستنكر المثقفون عبر مواقع التواصل تجاهل المحافظ لأزمة تعطل قصر الثقافة لسنوات طويلة، وتركيزها على الإشغالات حولها، وسخر بعض المثقفون من تجاهل تعطل قصر الثقافة لسنوات طويلة، مطالبين وزارة الثقافة بإهدائها لوزارة الآثار، في إشارة لفقدان دورها لسنوات طويلة.

يذكر أن قصر ثقافة دمياط معطل منذ سنوات طويلة ولا يشهد أية أنشطة، ويقتصر العمل به على بعض النشاطات البسيطة كنوع من ذر الرماد في العيون، وهو ما اضطر الادباء والمثقفين بالمحافظة لعمل لقاءاتهم وجلساتهم على المقهي المقابل للقصر.

يقول محمد عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، إن قصر ثقافة دمياط ثم افتتاحه عام 1974 بحضور يوسف السباعى، وزير الثقافة الأسبق، وسعد الدين وهبة، رئيس جهاز الثقافة الجماهيرية حينها، ومنذ افتتاحه كان بمثابة قاطرة أدبية وفنية تستضيف العديد من أنشطة المسرح والسينما والموسيقى والمكتبة ونوادي الأدب وغيرها، إلى أن بدأت بعض التصدعات في المبنى الحالى في الظهور.

وأضاف «عبدالمنعم»: «كلفت خلال فترة قيادتي لقصر الثقافة إحدى الشركات بعمل الترميمات اللازمة على نفقتها وتم استلام المبنى بعد ترميمه واستأنف نشاطه مرة أخرى حتى عام 1998، إلى أن ظهرت تصدعات مرة أخرى تطلبت ترميم ثانى والذي تم تنفيذه بشكل غير سليم، علاوة على عيوب في منظومة الدفاع المدنى من حتى قامت وزيرة الثقافة الحالية الدكتورة إيناس عبدالدايم بزيارة لدمياط في يوليو 2019، حيث زارت القصر وتم إبلاغها بتدهور حال القصر، مما دعاها لإرسال لجنة هندسية لفحص المبنى والتي قررت إغلاق المدخل الرئيسى للقصر الذي يمثل المدخل الرئيسى للمسرح، وإزالة السقف المستعار في الدور الأرضى في صالة المدخل الرئيسى للكشف على حالة السقف الخرسانى الموجود أسفلها، حيث اتضح عدم سلامتها وخطورة حالة بعض الأعمدة الخرسانية، وظل إغلاق المدخل تماما منذ شهر يوليو الماضى 2019 حتى الآن بزعم إجراء ترميمات للسقف الخرسانى التي لم تر النور حتى الآن، مما أدي لتوقف كافة الانشطة الخاصة بنادى الأدب والطفل وخلافه، ليعجز قصر الثقافة عن القيام بدوره الادبي والتنويري، ويتحول محيط المبني لسوق للباعة الجائلين يعرضون على جدرانها معروضاتهم».