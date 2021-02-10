شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمه من محافظ كفر الشيخ.. «بيج رامي»: أطالب بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، رامي السبيعي «بيج رامي» بطل مستر أولمبيا لكمال الأجسام، مقدماً له درع المحافظة، تكريماً له لما حققه من إنجاز عالمي، لرفعه اسم مصر عالياً، وجاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أنه شرف لمحافظة كفر الشيخ ان يكون «بيج رامي» أحد أبنائها ،المحبوبين والذين يتميزون بالأخلاق العالية، مشيراً أن المحافظة تسعى للاستفادة من خبراته لينشئ جيلا جديدا، لتكون حياته ومواجهته للصعاب نموذج يدرس، لتصل الأجيال القادمة في نفس مستواه، مؤكداً أنه يعلم أنه هناك تعاون بين «بيج رامي» ووزارة الشباب والرياضة، لتبني مشروعا رياضيا لتأهيل الشباب والاستفادة من خبراته، ولكن لابد أن يكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب الأسد، خاصة أن المحافظة تتشرف بوجود نماذج مشرفة في كل المجالات، مكررا التهنئة لـ«بيج رامي»، مقرراً إطلاق اسمه على منشأة رياضية، متمنيا ان يخوض سباقات أخرى ويفوز بجوائز عالمية.

وعبر «بيج رامي» عن سعادته بتكريمه وتواجده، مؤكداً أن كفر الشيخ بها العديد من النماذج المضيئة ،وأنه يفكر كيف يكون جيلاً يكون من بينهم أفضل منه، مطالباً بإلغاء كلمة المستحيل من قاموس المصريين، وعلينا تحديد الأهداف ،ونتخطى أي تجربة فشل، مؤكداً أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية باسم مصر، رافضا ان يمثل دولة أخرى برغم العروض المتعددة من عدد من الدول لكنه فضل أن يحمل الجنسية المصرية ولا يحبذ أن يمثل دولة أخرى .

وأكد رامي، أنه يتمنى ان يكمل ويحقق المزيد من البطولات، لأن من خلفه جيل لابد من تأهيله ووضعه على الطريق الصحيح ليكون من بينهم أفضل منه، أنه يستعد لخوض بطولات في شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أنه يفكر في دور تثقيفي ،متمنياً أن نجعل موار الرياضة من خارج الدولة .

وأضاف أن المحافظة مليئة بالنماذج المشرفة ومنهم بطل العالم الشحات مبروك، ابن المحافظه، مؤكداً أنه يفتخر بأنه صياد ومن البرلس تلك البلد الطيب والتي يتعامل الناس فيها على طبيعتهم وبصدق، ويتمنى أن يكون من بينهم بطلاً عالميا.

تكريم بيج رامي

تكريم بيج رامي

تكريم بيج رامي

تكريم بيج رامي

تكريم بيج رامي

تكريم بيج رامي