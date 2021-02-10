شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل المرور بطريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب كسر خط المياه الرئيسى بالشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خط المياه الرئيسي بمحطة الشروق بطريق "الإسماعيلية القاهرة الصحراوي"، للكسر، منذ قليل، مما تسبب في تعطيل جزئي بحركة سير السيارات، بعد غرق الطريق.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات مدن القناة، أعمال شفط المياه والسيطرة عليها بعد غلق الخط المكسور، تمهيدًا لإصلاح الكسر.

وإنتقل عدد من رجال المرور ضباط قسم مركز الإسماعيلية إلى موقع كسر خط المياه، وتم إجراء تحويلات مرورية لتسيير حركة المرور ومنع تعطلها، وتم غلق جميع حارات الطريق وتم فتح حارة مرور واحدة أمام حركة السيارات.