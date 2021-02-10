شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأردني يصل القاهرة.. ووزير البترول فى استقباله.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة مساء اليوم، رئيس الوزراء الاردنى الدكتور بشر الخصاونة، في زيارة عمل رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسئولين.



بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن خلال استقباله فى مصر

ويرافق الخصاونة في الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، والسفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، وأركان السفارة.

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