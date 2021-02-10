شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة وزارة الدفاع الأمريكية تشتبه بسيارة أمام أحد مبانى البنتاجون قبل وصول بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتبهت شرطة وزارة الدفاع الأمريكية بسيارة أمام أحد مباني البنتاجون وتقوم بتفتيشها قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لمصادر إعلامية.

وتم رفع الإغلاق عن مداخل وزارة الدفاع الأمريكية بعد الانتهاء من تفتيش السيارة المشتبه فيها قبيل زيارة بايدن.

ويسعى الرئيس الأمريكى جو بايدن الي استعادة الثقة بين افراد الامن القومي بعد سنوات من الاضطرابات في عهد الإدارة السابقة، حيث يقوم بايدن اليوم بأول زيارة رسمية للبنتاجون كقائد اعلى وفقا لصحيفة ذا هيل.

أشار مساعدون ومستشارون قدامى إلى أن بايدن يأتى إلى الوظيفة كأب عسكرى، يعرف الرئيس كيف يكون الحال عند ارسال ابن للقتال، ويعرف أيضًا ألم فقدان الزوج والطفل.