شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية": تطوير 30% من القرى بالمرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، 175 في 4209 قرية في جميع محافظات مصر فيما عدا 4 محافظات لهم طبيعة معمارية خاصة سيتم وضع خطط خاصة بتطويرهم، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف 30% من إجمالي ما سيتم تطويره، وسيتم البدء بالقرى التي تندرج تحت بند أولوية التنمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "تم الاختيار بناء على نقص الخدمات ونسب الأمية والقرى المصدرة لأصحاب الفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وتلك القرارات تمت بعد مراجعة عدة مؤشرات بشكل منهجي وبناء على معلومات معتمدة بالتنسيق مع كل الهيئات والوزارات المصرية، وتم التحرك على الفور في المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل".

وقال: "أزمتنا ليست في التمويل، بل في التنظيم وسرعة الأداء وإنجاز التطوير في الوقت المحدد وهناك 4 مجموعات عمل رئيسية تضم كل الوزارات الخدمية المسؤولة عن تقديم الخدمات، ومسؤولة عن مشروعات البنية التحتية في تلك القرى، فضلا عن