شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم العالى يناقش استعدادات عودة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم، وفى مقدمتها ما تناوله وزير التعليم العالى فى اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى مع مجلس شئون المعاهد

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