شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مؤقت لـ10 مساجد فى السعودية بعد وفاة مؤذن وإصابة 18 بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية، عن غلق 10 مساجد جديدة لفترة مؤقتة، بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا فى المساجد، بالإضافة إلى وفاة مؤذن بمحافظة وادى الدواسر.

وقال الوزارة، عبر حسابها على تويتر: "أغلقت الوزارة اليوم 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة كورونا بالمساجد ووفاة مؤذن بمحافظة وادى الدواسر -رحمه الله-، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم، وذلك فى إطار الحرص على صحة المصلين".





وكان الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية، وجه نصيحة لمرتادى المساجد فى المملكة، أمس الثلاثاء، بعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا، حتى لا تكونوا سبباً فى غلق المساجد.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "نصيحة من القلب لمرتادى بيوت الله.. لا تكونوا سبباً فى غلق المساجد، فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجهات المختصة سبب رئيسى فى انتشار فيروس كورونا، فلنتعاون جميعاً لنسلم ونحتسب الأجر من الله فى ذلك، فالعمل بالأسباب واجب شرعى وسلوك حضارى، حفظ الله الجميع من كل مكروه".