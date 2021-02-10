شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى: فوز مدرستين ضمن أفضل 15 مدرسة دليل على تطور التعليم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى إن فوز مدرستين مصريتين ضمن أفضل 15 مدرسة على مستوى العالم في تحدى الجدول الدورى يؤكد على المستوى التعليمى القوى في مصر.

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمى في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن،: لدينا تعليم لديه أكبر مشروع تطوير في التاريخ خاصة التعليم قبل الجامعى، موضحا أن هناك مدارس متميزة جدا وعلى مستوى عال.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى أن التطوير في التعليم بكل المدارس، موضحا أن المسابقة على مستوى العالم حيث إن كل دول العالم أعضاء في الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة ، والاتحاد كل عام يجرى مسابقة، وأكاديمية البحث العلمى طلبت من الاتحاد أن تكون المسابقة باللغة العربية لإتاحة الفرصة لطلاب التعليم ما قبل الجامعة في مصر لمشاركة فيها.