شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء: إنشاء 35 قمرا تعليميا خلال الـ5 شهور المقبلة وتوزيعها على الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل البروتوكول الذى تم توقيعه مع جامعة الأزهر، موضحا أن الوكالة تسعى لنشر تكنولوجيا الفضاء فى الجامعات المصرية خلال الفترة الراهنة.

وقال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الوكالة قامت بعمل قمر تعليمى، وتم الاتفاق مع أكاديمية البحث العلمى على تمويل 35 نسخة من هذا القمر.

وتابع الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة ستقوم بإنشاء 35 نسخة من القمر التعليمى خلال 5 شهور المقبلين وسيتم توزيع 35 نسخة في 35 مكان سواء كلية او معهد علمى.

واستطرد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية،: مضينا الاتفاق التنفيذي مع جامعة الأزهر لتقديم قمر تعليمى فى كلية الهندسة والعلوم قمر بحيث يكون هناك مركز تميز فضائى لكل كلية.