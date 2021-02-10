شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 15 خطيبا جديدا من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر
1.
أ.د/ السيد محمد السيد سلام
المنوفية
2.
أ.د/ ناجح غازي محمد رزق
كفر الشيخ
3.
أ.د/ محمود رشاد محمد عبد المجيد
الشرقية
4.
د/إبراهيم عبد المولي محمد العتربي
دمياط
5.
د/ حسام رفعت محفوظ مرسي
الشرقية
6.
د/ رمضان إبراهيم محمود حبيب
الدقهلية
7.
د/ رمضان صالحين أحمد يونس
البحر الأحمر
8.
م.مساعد/ عبد العزيز محمد محمد محمد
الشرقية
9.
م.مساعد/ أحمد عبد الفراج حسن الضوي
الأقصر
10.
د/ عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد
الشرقية
11.
د/ محمد صبحي محمود عصر
المنوفية
12.
د/ محمد محمد الشافعي يوسف
القاهرة
13.
السيد/ عبد الحميد السيد محمود دويدار
البحيرة
14.
السيد/ علي عبد السلام محمد علي
أسيوط
15.
السيد/ محمد حسنين عبد الحي دسوقي
كفر الشيخ