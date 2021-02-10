شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد 15 خطيبا جديدا من أعضاء هيئة التدريس وحملة الماجستير والدكتوراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدد (15) خطيب مكافأة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من حملة الماجستير والدكتوراه على بند التحسين، وذلك في إطار اهتمام وزارة لأوقاف وحرصها على نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومواجهة الأفكار الهدامة؛ وهم:

1.

أ.د/ السيد محمد السيد سلام

المنوفية

2.

أ.د/ ناجح غازي محمد رزق

كفر الشيخ

3.

أ.د/ محمود رشاد محمد عبد المجيد

الشرقية

4.

د/إبراهيم عبد المولي محمد العتربي

دمياط

5.

د/ حسام رفعت محفوظ مرسي

الشرقية

6.

د/ رمضان إبراهيم محمود حبيب

الدقهلية

7.

د/ رمضان صالحين أحمد يونس

البحر الأحمر

8.

م.مساعد/ عبد العزيز محمد محمد محمد

الشرقية

9.

م.مساعد/ أحمد عبد الفراج حسن الضوي

الأقصر

10.

د/ عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف محمد

الشرقية

11.

د/ محمد صبحي محمود عصر

المنوفية

12.

د/ محمد محمد الشافعي يوسف

القاهرة

13.

السيد/ عبد الحميد السيد محمود دويدار

البحيرة

14.

السيد/ علي عبد السلام محمد علي

أسيوط

15.

السيد/ محمد حسنين عبد الحي دسوقي

كفر الشيخ