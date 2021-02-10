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وزير الأوقاف يشارك محافظة الدقهلية عيدها القومى وافتتاح 7 مساجد جديدة.. الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الدقهلية عيدها القومي الجمعة المقبلة، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر – بمدينة المنصورة .

 

 جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا الجمعة القادمة12/ 2/ 2021م (بإذن الله تعالى) ، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية ، وهي :

 

1.     

 

مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين

 

2.     

 

مسجد العمدة - كفر الحطية  - شربين

 

3.     

 

مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس

 

4.     

 

مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمي الأمديد

 

5.     

 

مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف

 

6.     

 

المسجد الكبير - قائم العبد – جمصة

 

7.     

 

مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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