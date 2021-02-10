شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك محافظة الدقهلية عيدها القومى وافتتاح 7 مساجد جديدة.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظة الدقهلية عيدها القومي الجمعة المقبلة، ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد النصر – بمدينة المنصورة .

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا الجمعة القادمة12/ 2/ 2021م (بإذن الله تعالى) ، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية ، وهي :

1.

مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين

2.

مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين

3.

مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس

4.

مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمي الأمديد

5.

مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف

6.

المسجد الكبير - قائم العبد – جمصة

7.

مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر