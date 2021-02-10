شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل حملات تعقيم المساجد بالدقهلية والبحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديرية أوقاف الدقهلية حملتها في نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المديرية أن المساجد لها مكانتها وقدسيتها، وأن المساهمة في نظافتها وتعقيمها عمل صالح يؤجر عليه صاحبه في الدنيا والآخرة، وأننا لن نألو جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) حتى نُظهرها فى أحسن مظهر.

وفى نفس السياق، أعلنت وزارة الأوقاف، أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ تواصل مديرية أوقاف البحيرة اليوم الأربعاء 10 / 2/ 2020 حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد. وأكد مدير مديرية أوقاف البحيرة، أن نظافة المساجد وتعقيمها وتطهيرها والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية يسهم في الحفاظ على النفس البشرية، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ مساهمة فعلية منها فى الحد من انتشار فيروس كورونا حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء، كما أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم حملة لتعقيم مساجد الشرقية.

وأكدت قيادات وزارة الأوقاف بجميع المحافظات، أن نظافة بيوت الله (عز وجل) وطهارتها من أجلِّ الأعمال وأعظمها عند الله (عز وجل)، فقد سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن المرأة التي كانت تنظف المسجد، اهتمامًا بها، وتعظيمًا لشأنها ولما كانت تقوم به، فأخبره الصحابة (رضي الله عنهم) بموتها ، فقال (صلى الله عليه وسلم: ( دلوني على قبرها)، ثم أتى قبرها فصلى عليها ؛ لذلك رغب الإسلام في النظافة والطهارة وهما من أهم أولوياتنا في هذه الفترة حتى يرفع الله (عز وجل) عنا البلاء ، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.



تعقيم المساجد بالبحيرة



تعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة



اجراءات المساجد للوقاية من كورونا