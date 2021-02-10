شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة خمور منتهية الصلاحية وسجائر صينى خلال حملة بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة حى عين شمس، فى ضبط كميات كبيرة من السجائر الصينى المهربة بالأكشاك المخالفة، حيث تم مصادرة المضبوطات، لخطورتها على صحة المواطنين، كما تمكنت أجهزة حى عين شمس، من ضبط خمور منتهية الصلاحية فى أحد المحلات المتواجدة فى شارع الوحدة العربية المتفرع من شارع مصطفى حافظ.

كما تم غلق وتشميع المحل بالشمع الأحمر ، وتم تشميع العديد من المحال المخالفة المتواجدة فى نطاق الحى، وذلك خلال حملة تم شنها بالتعاون مع أجهزة الشرطة .

أغلق حى عين شمس بالقاهرة، 7 محال مخالفة خلال حملة مكبرة، كما تم ضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير للكشرى، بالإضافة إلى إزالة تعديات وتندات بطول شارعى مصطفى حافظ وأحمد عرابى.

ورفعت الحملة عدد كبير من الإشغالات والتندات المتعدية علي الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة عين شمس، وقيادات الحى.

قاد الحملة اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، برفقته اللواء عصام لطفى سكرتير عام الحى، والعميد عمرو الخطيب رئيس شرطة المرافق بالحى، وقوة من قسم شرطة الحى.