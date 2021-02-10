أخبار مصر

مصادرة خمور منتهية الصلاحية وسجائر صينى خلال حملة بعين شمس.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة خمور منتهية الصلاحية وسجائر صينى خلال حملة بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة حى عين شمس، فى ضبط كميات كبيرة من السجائر الصينى المهربة بالأكشاك المخالفة، حيث تم مصادرة المضبوطات، لخطورتها على صحة المواطنين، كما تمكنت أجهزة حى عين شمس، من ضبط خمور منتهية الصلاحية فى أحد المحلات المتواجدة فى شارع الوحدة العربية المتفرع من شارع مصطفى حافظ.

 

كما تم غلق وتشميع المحل بالشمع الأحمر ، وتم تشميع العديد من المحال المخالفة المتواجدة فى نطاق الحى، وذلك خلال حملة تم شنها بالتعاون مع أجهزة الشرطة .

 

أغلق حى عين شمس بالقاهرة، 7 محال مخالفة خلال حملة مكبرة، كما تم ضبط لحوم فاسدة بمطعم شهير للكشرى، بالإضافة إلى إزالة تعديات وتندات بطول شارعى مصطفى حافظ وأحمد عرابى.

 

ورفعت الحملة عدد كبير من الإشغالات والتندات المتعدية علي الطريق العام، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة عين شمس، وقيادات الحى.

 

قاد الحملة اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، برفقته اللواء عصام لطفى سكرتير عام الحى، والعميد عمرو الخطيب رئيس شرطة المرافق بالحى، وقوة من قسم شرطة الحى.

 

FB_IMG_1612979462461

 

FB_IMG_1612979399288

 

FB_IMG_1612979443270
 

 


FB_IMG_1612979433014

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا