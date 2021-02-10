شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نظمنا ثلاثين دورة تدريبية فى أربعين يوما لتدريب الأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إنه في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، تم عقد ثلاثين دورة تدريبية في أربعين يومًا منذ مطلع يناير 2021م حتى تاريخه ، منها ثلاث عشرة دورة تدريبية في اللغة العربية وعلم النفس والاجتماع في إطار البروتوكولات التي تم توقيعها مع الجامعات المصرية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن تم تنظيم 6 دورات للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية في “الشئون المالية والإدارية والمراجعة الداخلية والملكية الزراعية والعقارية والشئون الهندسية وشئون الإسكان” بأكاديمية الأوقاف الدولية ، وثمان دورات في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في المجلس القومي للسكان ، وثلاث دورات بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام.