شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للصحافة»: رصدنا 100 شكوى.. وتوفير مستحقات المعاشات الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن لجنة الشكاوى، برئاسة وليد عبدالعزيز، تمكنت في حل كثير من الشكاوى وغالبيتها، ورصدنا شكاوى قائمة منذ عام 2005 وحتى اليوم بإجمالي نحو 100 مشكلة وتم حل معظمها، وهنا نقول لا نريد التعصب لرأي، نحن نعيش فترة لا تتطلب «الأنا»، هدفنا الحفاظ على مؤسساتنا الصحفية وإصداراتنا الورقية كأساس، وبالحوار استطعنا حل شكاوى ظلت عالقة لفترات كبيرة.

وأضاف الشوربجي خلال اجتماع الهئة، الأربعاء: «حضرت أول اجتماع مجلس إدارة لكل مؤسسة، وكنت صريحا معهم في مناقشة المشكلات ومواجهتها وبحث الارتقاء بأوضاعها مع مراعاة التحديات القائمة التي لا تسمح بأي مطالب فئوية، المؤسسات هي بيت لجميع العاملين فيها صحفيين وإداريين وعمال، ويجب أن يعمل الجميع لصالح مؤسسته لتقليل الخسائر وتحقيق المعادلة ووالانتقال إلى الربح».

‏وتابع الشوربجي: «وضعنا أيدينا في كل الملفات، والشهر المقبل سيتم توفير مستحقات المعاشات ونسعى في هذا الملف بقوة، ونقيم جميع الأوضاع بالمؤسسات دوريا، لأول مرة نجهز ملف للمؤسسات الصحفية سنعرضه على كل المختصين وسيكون رئيس التحرير على علم بكل شيء عن إصداره سواء إيرادات ومصروفات».

‏وفي ختام الاجتماع وجه المهندس عبدالصادق الشوربجي رسالة لعموم صحفيي مصر قائلا: حافظوا على كيان الدولة المصرية، وانتبهوا لأعداء الوطن الذين يترصدونا في كل وقت، وكتاباتكم يجب أن تقنع الآخر وخاصة في ظل ما تشهده الدولة من إنجازات غير مسبوقة ومشروعات قومية عملاقة، ومن جهتي سأعمل للحفاظ على المؤسسات الصحفية ودعمها والارتقاء بدورها وسأحاسب نفسي، وأحلامكم عن تطوير المهنة أوامر.