شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية: تقييم 39 متقدمًا لمناصب قيادية من العاملين بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدء فاعليات تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية (رؤساء القطاعات – ومديري الإدارات العامة) من بين العاملين بالشركة طبقا للشروط العامة لشغل تلك الوظائف.

وذكر «نجيب» في بيان، الأربعاء، أن الشركة قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية من بين العاملين بها بوظائف (رؤساء القطاعات – ومديري الإدارات العامة)، كما تم الإعلان عن الشروط العامة لشغل تلك الوظائف حتى يتسنّى لمن تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة المشار إليها استيفاء طلب شغل الوظيفة وتسليمه إلى الأمانة الفنية للجنة القيادية بقطاع الموارد البشرية بالشركة.

وأكد أن جميع أعمال التقييم، والتي ستستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 10، 11فبراير 2021 تتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة فيما بينهم في إطار الشروط المعلنة والحاجة إلى تطوير كفاءة الكوادر البشرية واختيار قيادات وظيفية مؤهلة لتطوير العمل والمساهمة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.