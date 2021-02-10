شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يترأس اجتماعًا لبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات وسرعة إنجازها.

وأكد محافظ سوهاج- خلال الاجتماع- على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات، وحل أي مشكلات تواجه تنفيذ هذة المشروعات، ووضع مصلحة المواطن في المقام الأول، لافتا إلى إهتمام القيادة السياسية بإنجاز المشروعات الخدمية والتنموية في أسرع وقت ممكن .

وناقش المحافظ، معوقات تنفيذ العمل بعدد من المشروعات، ومنها ربط خط السيب النهائي لمحطة معالجة الغريزات ببيارة محطة معالجة المراغة، وموقف جودة مياه الشرب بقرية بني واصل بمركز ساقلتة وتوابعها، وتنفيذ خط طرد قرية أولاد نصير بمركز سوهاج، وتوصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مركزى ساقلتة والمنشاة، ومشروع الصرف الصحي بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، وتوفير أرض لإنشاء محطة رفع لمشروع الصرف الصحى بقريتى أولاد اسماعيل وبناويط بمركز المراغة، فضلا عن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، موجها بالتنسيق بين مديريتي الطرق والري لسرعة إصدار التصاريح اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء محمد بدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس مؤمن محمد، مدير مديرية الطرق، وأشرف عكاشة، مدير عام آثار سوهاج، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والأحياء.