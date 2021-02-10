شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بشأن «عقار مائل جديد» بالمنتزه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى عقار كائن في سيدى بشر ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بوجود ميل به، ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع.

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، الأربعاء، بلاغًا يفيد بوجود بحدوث ميل للعقار الكائن في سيدي بشر قبلي شارع العاشر من رمضان نطاق حى المنتزه أول.

بدورها، قالت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، إنه بعد المعاينة الفورية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، تبين عدم وجود أي ميل بالعقار، إلا أنه يوجد به بعض الشروخات فيما يعرف بحالة «تمدد فاصل» بين العقار والعقار المجاور له.

وأكدت رئيس الحى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحى،أكدت على أنه لا يوجد خطورة داهمة بالعقار، وأوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ بالعقار، مشيرة إلى أنه بدءا من الغد سيتم إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظا على سلامة الحالة الإنشائية للعقار.