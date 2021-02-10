شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 125486 طلب تصالح على مستوى المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغ 125486 طلبا على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كل طلبات التصالح دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.