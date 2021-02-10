شكرا لقرائتكم خبر عن «الشوربجي»: المؤسسات الصحفية القومية تمتلك إمكانيات كبيرة.. وبواباتها الإلكترونية «تتحسّن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ان البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية معظمها كان متوقفا وتعرضت لعمليات قرصنة إلكترونية، وعلى الفور بدأنا النظر في تأمين المواقع وتحصينها ضد الاختراق، وشهدت بوابات أخبار اليوم، الأهرام، الجمهورية تحسنا كبيرا إضافة إلى عمليات تحديث لبوابة دار الهلال وخطة لبوابة دار المعارف، إضافة إلى الاهتمام بالمواقع التي تخاطب الخارج.

وأضاف خلال أول اجتماع مع عدد من المحررين الصحفيين المعنيين بتغطية ملف الهيئة، الأربعاء، أن المؤسسات الصحفية تمتلك إمكانيات كبيرة، وسيتم استغلال هذه الإمكانات، وسندعم هذه البوابات لتليق بالمؤسسات الصحفية.

وتابع قائلا: «بدأنا إجراءات لتوقيع بروتوكول قريبا لتنفيذ تطبيق صحفي إلكتروني مميز يجمع كافة المؤسسات الصحفية بالتعاون وزارة الاتصالات، نحن نمتلك صحفيين على أعلى مستوى، ونريد مشاركة قوية وفعالة بالأفكار، ويتضمن هذا التطبيق أيضا المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة ليكون ممثلا للصحافة المصرية».

‏وفي مجال التدريب، كشف المهندس عبدالصادق الشوربجي عن تنفيذ نحو 45 دورة تدريبية شملت فنون العمل الصحفي، رؤساء الأقسام، العمل الإلكتروني فوتوشوب وفيديو، بعضها أنقسم إلى جزأين، نظري في الهيئة وعملي في المؤسسات نفسها، بواسطة مدربين متخصصين.

‏وأشار إلى أن لجنة التدريب برئاسة سامح عبدالله قطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار، ولم تقف عند حدود الفنون الصحفية، ولكن تخطها إلى تنفيذ دورات للماليين والإداريين وحتى دورات تدريبية لمهندسي المطابع والتي أتت بثمارها في مجال المطبوعات، إضافة إلى دورات تدريبية مهمة للغاية من الجهاز المركزي للمحاسبات في إطار العمل بشكل مدروس على معالجة مواطن الضعف والرد على أي ملاحظات بشكل علمي ومدروس، إضافة إلى دورات اللغة الإنجليزية.

وقال: فوجئت بـ 160متقدما حددوا المستوى في الدورة الأخيرة التي تم إعلانها من إجمالي 200 متقدم، ما يؤكد حرصهم على ثقل مهاراتهم، ومن المقرر بدء الدورات السبت المقبل.

وأشار إلى جهود كبيرة تبذلها لجنة دعم المحتوى برئاسة د. محمد فايز فرحات، في إطار تدقيق المحتوى ومواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة، إضافة إلى لجنة تطوير وتقييم الأداء الصحفي برئاسة د. فاطمة سيد أحمد، التي تتابع جميع الأخبار وترصدها وتكرم المتميزين لمزيد من النجاح والتميز في أعمالهم وتحفيز كافة الصحفيين.