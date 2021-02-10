شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تعلن عن مسابقة لتصميم شعار لكليتي التربية والعلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الأقصر عن مسابقة لتصميم شعار لكلية التربية وشعار لكلية العلوم، أن يتم تقديم التصميمات في مكتب عميد كلية الفنون الجميلة يوم 10 فبراير 2021.

وأوضحت كلية الفنون الجميلة، في بيان، أن هناك جائزة قدرها ألف جنيه + شهادة تقدير من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لأفضل شعارين من التصميمات المقدمة.

وكان مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة قرر إنشاء كليتى العلوم والتربية على أن تبدا بهم الدراسه العام المقبل. واشار رئيس الجامعة أن كليتى العلوم والتربية تعد إضافة كبيرة إلى جامعة الأقصر حيث تساهم في خدمة المجتمع بالأقصر لما تملكه هذه الكليات من خبرات في مجال التعليم والبحث العلمى وتساهم في تخفيف العبء على ابناء الاقصر في الاغتراب.