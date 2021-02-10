شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات تطوير 42 قرية بالصف وأطفيح ضمن «حياة كريمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء اركان حرب طارق حامد الشاذلى رئيس أركان قيادة المنطقة المركزية والسيد ابراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن، الأربعاء، اصطفاف المعدات المشاركة لتطوير 42 قرية تابعة لمراكز الصف وأطفيح وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وقال «راشد» إنه يثق في كل الجهات المشاركة في تطوير قرى الجيزة في اطار مبادرة حياة كريمة وفى مقدمتها القوات المسلحة وكل الشركات المتعاونة والمشاركة في هذا الانجاز الكبير، مشيرًا إلى «أننا نتكاتف جميعاً لتحقيق حلم الرئيس لتطوير قرى الريف المصرى»، مؤكدًا أن المشروعات القومية التي تتم على الأرض كمشرعات تبطين الترع وحياه كريمة بمثابة ثورة تنموية وطفرة حقيقية تتم في القرى المصرية والذى سيؤدى إلى خلق فرص استثمارية رائعة.

وأكد أولوية تشغيل أبناء المحافظة في اعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير القري والنجوع مشددًا على اهمية المشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجمتع المدني وكذلك الأفراد في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى لتحقيق رضا المواطن.

وعقب متابعة عملية اصطفاف المعدات، أجرى محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من المشروعات بمركز الصف حيث اطلق اشارة التشغيل التجريبي لمحطة الرفع الرئيسية بعزبة السلام حيث يخدم المشروع 9 قرى بمركز الصف وهم الصف البلد والصف المركز وعزبة السلام ومساكن أبوبكر وعرب النمايرة والاقواز والفهميين وعرل الحصار وتل حماد وقرية الحى .

كما تفقد محطة الصف لمعالجة مياه الصرف الصحى بنظام برك الأكسدة الطبيعية والتى تستقبل مياه الصرف الصحى من محطات الصرف المختلفة بالمركز والتى سيتم استخدامها بعد معالجتها في رى الاشجار بالغابة الشجرية وأكد انه كمواطن وقبل أي يكون مسئولا يدرك اهمية الصرف الصحى للمواطن كركيزة أساسية للبنية التحتية.