شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي ممثلي برلمان الشباب بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، بممثلي برلمان الشباب على مستوي المحافظة، وذلك على هامش مشاركتهم بجلسة المجلس التنفيذي المنعقد اليوم بناء على دعوة سيادته للبرلمان للمشاركة بالجلسة لاطلاع الأعضاء على ما يتم من مشروعات ومبادرات على أرض المحافظة.

تناول اللقاء تفعيل دور البرلمان داخل المجتمع والمشاركة في تقديم حلول لما يواجه المجتمع الواحاتي من تحديات تنموية والمساهمة في توعية الشباب بقضايا مجتمعهم.

وأشار الزملوط إلى أهمية مشاركة نواب البرلمان عن المحافظة في جلسات برلمان الشباب لنقل الخبرات والتفاعل مع ما يثار من قضايا وتمكين الشباب وتأهيلهم على المشاركة السياسية والمجتمعية.