شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يزور شمال سيناء غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، الخميس، حيث سيكون في استقباله اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وكليب راشد مدير الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن زيارة الوزير تستمر على مدار يومين«الخميس والجمعة»، حيث سيقوم في اليوم الاول للزيارة بحضور المهرجان الرياضي الاول بشمال سيناء والتي يتضمن عروض وانشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من اجل التنمية والتي نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.

أضاف راشد، أن يوم الجمعة سيقوم وزير الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للمنشآت الرياضية بالعريش وافتتاح دوري الاحياء السكنية بالصالة المغطاة بالعريش، وأداء صلاة الجمعة وحضور نهائي دوري مراكز الشباب بالعريش.