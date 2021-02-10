شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية تكشف حقيقة ميل عقار بسيدي بشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت محافظة الإسكندرية، الأربعاء، الأنباء المتداولة حول حدوث ميل مفاجئ بعقار مكون من 13 طابقا بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول.

كانت غرفة عمليات حى المنتزه أول قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد حدوث ميل لعقار بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزه أول.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى العقار ورفع درجة الاستعداد، ومتابعة كل تداعيات الموقف على أرض الواقع.

ومن جانبها، أوضحت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، أنه تبين من معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عدم حدوث أي ميل للعقار، لافتة إلى وجود بعض الشروخات فيما يعرف بحالة «تمدد فاصل» بين العقار والعقار المجاور له.

وأكدت رئيس حي المنتزه أول، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي أكدت عدم وجود خطورة داهمة بالعقار، وأوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ بالعقار.

وأوضحت أنه بدءا من الغد سيجري إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظا على سلامة الحالة الإنشائية للعقار وحياة المواطنين.

يشار إلى أن الإسكندرية شهدت منذ أيام ميل عقار بمنطقة كوم الشقافة، وأصدر حي غرب قرارا بإزالته حتى سطح الأرض.