شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تناقش قضايا صناعة الأثاث وسوء حالة الطرق مع نواب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء الأربعاء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لأول مرة، منذ قيامهم بحلف اليمين في 12 يناير الماضي.

وأكدت عوض عن تقديرها لما لمسته من تعاون وإجابية من جانب النواب لخدمة شعب دمياط، موضحة أن لهم دور كبير في دعم الإنجازات التي تحدث على أرض المحافظة.

واستمعت المحافظ لمطالب النواب وشملت المناقشات بعض القضايا التي تهم الشارع في دمياط، منها صناعة الأثاث وسوء حالة الطرق وتأخر تسليم وحدات مشروع تطوير شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر، وكذلك مراعاة ظروف أصحاب الكافيتريات والمنشآت السياحية من متضرري كورونا، فيما يخص جدولة الالتزامات المالية ومواعيد العمل بما يراعي مصالحهم مع مراعاة الالتزام بالاجراءات الاحترازية .