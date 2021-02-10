شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «التخطيط» يزور قرى الشيخ عبادة وجزيرة شيبا والأمل ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية بزيارة ميدانية إلى محافظة المنيا تستمر خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير الجاري، وذلك بهدف التأكد من معدلات الإنجاز وعدم وجود معوقات بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة إلى التأكد من جودة التنفيذ حسب المواصفات المحددة، وضمان تشغيل المشروعات المنتهية ودخولها الخدمة، والتعرف على رؤية المواطنين بشأن أي مشروعات أخرى مطلوبة ذات أولوية.

وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة قرى الشيخ عبادة، وجزيرة شيبا، والأمل بمحافظة المنيا.

وخلال الزيارة أشار الدكتور جميل حلمي إلى أن قرية الشيخ عبادة والتي يبلغ عدد سكانها 10.3 ألف نسمة، بمركز ملوي، بلغ عدد التدخلات بها 16 تدخل، تشمل مدرسة بـ22 فصل دراسي، بالإضافة إلى رفع كفاءة 148 منزل، وصالة ألعاب رياضية، ووحدة صحية بالقرية، فضلًا عن زيادة قدرة محولات.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن تكلفة المشروعات المنتهية بقرية الشيخ عبادة وصلت إلى 28 مليون جنيه، ومستهدف خدمة القرية بالصرف الصحي، بتكلفة كلية لكل المشروعات تصل إلى نحو 80 مليون جنيه.

كما توجه وفد الوزارة لزيارة قرية جزيرة شيبا والتي يبلغ عدد سكانها 13 ألف نسمة، وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أن عدد التدخلات بالقرية يبلغ 15 تدخل بتكلفة كلية نحو 77 مليون جنيه، وتشمل التدخلات مدرستين بعدد 18 فصل دراسي، و50 عمود إنارة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 93 منزل بالقرية.

جدير بالذكر أنه نتج عن التدخلات التي تم الانتهاء منها بمحافظة المنيا مشروعين صرف صحي، و3 مدارس تتضمن 53 فصل دراسي، وعدد 1112 عمود إنارة، و8.7 كم شبكات مياه، بالإضافة إلى رصف طرق بلغت 4.6 كم، و2 مركز شباب، وعدد 4 وحدة صحية، ورفع كفاءة 333 منزل، فضلًا عن محو أمية 53 شخص، والوصول إلى عدد 2964 مستفيد من قروض المشروعات الصغيرة، وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أنه من المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى( في المتوسط بمعدل ٢٦ نقطة مئوية.