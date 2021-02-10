شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قرار منسوب للحكومة يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

وأكد المجلس أن أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائيا، وشدد على أن كل التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.