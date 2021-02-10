شكرا لقرائتكم خبر عن كوم الشقافة ليست الأولى.. العقارات المائلة في الإسكندرية «عرض مستمر» (تسلسل زمني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع إزالة عقار كوم الشقافة المائل وإخلاء عدد من العقارات المجاورة، عادت أزمة البناء المخالف لتلقي بظلالها على محافظة الاسكندرية، ويبدو أن هناك إصرارا شديدا من المدينة الساحلية على تصدر المشهد فيما يخص هذا الملف، إذ سجلت أكثر من ١٣٢ ألف مخالفة وفقا للإحصاءات الرسمية، فضلا عن وجود 2400 عقار آيل للسقوط.

العقارات المائلة أغلبها نتاج لعمليات بناء مخالف تم إنجازها على عجل دون مراعاة لقواعد السلامة الإنشائية، وترصد «المصرى اليوم» أهم حالات العقارات المائلة في الإسكندرية وعددها 9 عقارات على مدار 4 سنوات.

البداية كانت في الأزاريطة عام 2017، عندما تعرض عقار مكون من ١٣ طابقا لميل شديد، ومال تماما على العقار المواجه دون انهياره أو حدوث أي إصابات. وجرى هدم العقار بعد إخلاءه من السكان خلال فترة استغرقت شهر كامل.

وفى 2018، حدث ميل مفاجئ لعقار مكون من 14 طابقًا في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، ولم يتمكن الحى من إزالته لرفض السكان إخلائه.

ثم توالى بعد ذلك مسلسل ميل العقارات بالاسكندرية، وفى منطقة غبريال حدث ميل تدريجي لعقار مساحته 150 متر مربع تقريباً مكون من 12 طابقا، مأهول بالسكان. وتم إخلائه من السكان، وإزالته حتى سطح الأرض.

وفى منطقة كفر عشرى، تمكن حي غرب الإسكندرية من إخلاء سكان العقار رقم 4 لميله الشديد حفاظا على حياة السكان وسلامة العقارات المجاورة.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من 7 طوابق، وصادر له قرار هدم رقم 119 لسنة 2018 نظرا لميله الشديد، وجرى تسكين السكان بوحدات سكنية بديلة بمساكن توشكى التابعة للمحافظة.

وفى منطقة فيكتوريا- الساعة، أخلى حى المنتزة عقار مائل مكون من 13 طابقا بشارع النخيل، وتبين أن العقار صادر له قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم إزالته حتى سطح الارض.

وفى منطقة الورديان نطاق حى غرب، وقع ميل مفاجئ بعقار حديث البناء مكون من 17 طابقًا، بشارع البشبيشي دون حدوث إصابات.

وتبين من المعاينة وجود فاصل بين العقار المائل والمجاور له قدره 10 سم، ما أحدث أضرارا بالعقار المجاور له رقم 2 بذات الشارع مكون من 11 طابقا.

وتبين من التحقيقات أن العقار مبنى دون ترخيص وصدرت له قرارات إزالة لم تنفذ.

وفى منطقة الجمرك، وقع ميل بالعقار رقم 87 شارع الإمام على بمنطقة اللبان التابعة لحي الجمرك، وجرى إخلائه من السكان وإزالته حتى سطح الأرض.

وفى منطقة كرموز أخلى حى غرب عقارا مكون من 12 طابقا من السكان والمنقولات، وذلك بعد حدوث ميل به يقدر بـ 50 سم، ما يهدد حياة المواطنين وسلامة العقارات المجاورة.

حلقة جديدة من مسلسل العقارات المائلة، يبدو انها لن تكون الأخيرة، بطلها عقار كوم الشقافة، الذي تعرض لميل شديد، وانتثل المحافظ اللواء محمد الشريف إلى الموقع ووجه بسرعة إزالة العقار وإخلاء ٥ عقارات مجاورة حرصا على حياة السكان.

بالصور- .. صادر له قرار إزالة لم ينفذ.. ميل عقار من 10 طوابق بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية - صورة أرشيفية

بالصور- .. صادر له قرار إزالة لم ينفذ.. ميل عقار من 10 طوابق بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية - صورة أرشيفية

بالصور- .. صادر له قرار إزالة لم ينفذ.. ميل عقار من 10 طوابق بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية - صورة أرشيفية