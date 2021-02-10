شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق محاكمة دونالد ترامب لليوم الثانى فى مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء اليوم الثانى من محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب رسميًا فى غرفة مجلس الشيوخ، وسيقدم مديرو المساءلة فى مجلس النواب حججهم حول سبب إدانة ترامب بالتحريض على التمرد.

ويستعد مديرو المساءلة فى مجلس النواب لتقديم أدلة مرئية جديدة خلال عرضهم اليوم الأربعاء، حيث تبدأ المحاكمة بشكل فعلى بعد التصويت مساء أمس للمضى قدمًا فى الإجراءات.

سيطرح المديرون الديمقراطيون قضيتهم حول سبب وجوب عزل دونالد ترامب، بحجة أن الرئيس السابق ارتكب "أبشع جريمة ممكنة" وفقًا لأحد كبار مساعدى فريق المساءلة.

قال المساعد: "اليوم تبدأ المحاكمة الفعلية". "لدينا ما نقدمه."

وسيعرض الادعاء لقطات التقطتها الكاميرات الأمنية في مجمع الكابيتول ولم يتم عرضها علنا ​​من قبل. ومن المتوقع أن يستمر الفريق ثماني ساعات جزء منها يوم الأربعاء وجزء منها غدا فى اختتام مرافعاته يوم الخميس. من غير المحتمل أن يستخدم المديرون الـ 16 ساعة الكاملة المخصصة لكلا الطرفين بموجب اتفاق توصل إليه قادة مجلس الشيوخ. لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانوا سيحاولون استدعاء الشهود.

وأشار مساعدون إلى تصويت السناتور بيل كاسيدى مساء الثلاثاء، كدليل على أنه من الممكن أن يغير رأى بعض الجمهوريين فى المجلس. وصوت الجمهوري في لويزيانا الشهر الماضى على رفض المحاكمة على أسس دستورية، لكن بعد سماع مرافعات من المديرين يوم الثلاثاء، انضم خمسة أعضاء جمهوريين آخرين فى مجلس الشيوخ وديمقراطيين إلى الاتفاق على أنه من الدستورى لمجلس الشيوخ أن يحاكم رئيس سابق تم عزله.

قال مساعد كبير آخر: "سيعمل المديرون على تحريك القلوب والعقول، وأعتقد أن ضمائر 100 محلف، لم يصوت أى منهم بعد ستسود فى النهاية."