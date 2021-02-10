شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى صحة القرار المتداول عن تعليق الدراسة بداية من 20 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مصادر حكومية مطلعة فى تصريحات لـ"الخليج 365" صحة القرار الذى يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعليق الدراسة بداية من يوم 20 فبراير، مؤكدة أن هذا القرار لا صحة له ولم يصدر أى قرار بهذا الشأن.

وفى السياق ذاته، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا؛ لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".