شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثى لمطار أبها جنوب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مصر، اليوم الأربعاء، عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي، مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية، وكذلك مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وتؤكد مصر مُجددًا على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.