شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: نتابع نسب تطوير المشروعات باستخدام القمر الصناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط، أنه في زيارة ميدانية لمحافظة المنيا لمتابعة تطوير عدد من القرى، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر منذ عامين وهي تعمل على تطوير قرى، وأن هناك منظومة داخل وزارة التخطيط تتابع تنفيذ تلك المشروعات وفقا للتغيرات المكانية، من خلال المتابعة عبر القمر الصناعي وهو ما يسهل متابعة نسب تنفيذ المشروعات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "نحن الآن في ظل التحول الرقمي، من الضرورة الاعتماد على الميكنة في متابعة الأداء وأثر تنفيذ المشروعات ومدى تأثيره على أرض الواقع، مثل متابعة بناء عدد من المدارس وإنشاء الفصول لتقليل الكثافة، نعمل مع وزارة التربية والتعليم، مؤشر إتاحة معدل الخدمات التعليمية".

وقال: "ما نفعله هو أسلوب ممنهج يتم تطبيقه في جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات، ويتم الآن عمل مسح مجتمعي محلي، وهو الذي يرصد كل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات في مصر، ويتم عمل متابعات ميدانية ويتم إصدار مقترحات للمواطنين، والآن نعمل على منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تتطلب أن تعمل المنشآت الصحية بكفاءة مرتفعة، فيتم متابعة أداءها بشكل متكامل، وهناك لجنة من الوزارة تجتمع أسبوعيا لمناقشة كل هذه المقترحات والخطط التفصيلية مع كل القطاعات في الدولة".