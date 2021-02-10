شكرا لقرائتكم خبر عن نادر سعد: الأسبوع القادم قرارات تخص الدراسة وفق اتفاق التعليم والتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خلال مطلع الأسبوع القادم سوف يتم أصدر بعض القرارات الهامة التي تخص الدراسة وفقا لاتفاق بين الوزيرين التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأكد المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الاعلامي احمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد،أن مجلس الوزراء لم يصدر أي قرار لا بشأن تأجيل الدراسة ولا صحة للمنشور المزور المتداول بشأن تأجيل الدراسة.

وأضاف سعد، أن لجنه إدارة الازمة كورونا هي من تقرر وندرك جيدا المصلحة العامة من العملية التعليمية ونضع مصلحة الطلاب أولا في اى قرار والتعليم عن بعد خيار بديل وليس وسيلة التعليم الأساسية.