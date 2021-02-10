أعضاء السفارة الروسية بالقاهرة يضعون الزهور على تمثال الدبلوماسى بريماكوف

القاهرة - سامية سيد - نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة احتفالية بمناسبة "يوم الدبلوماسية الروسية" حيث تم وضع الزهور على التمثال النصفي للدبلوماسي والسياسي الروسي البارز يفغينى بريماكوف الكائن في مقر المركز.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة اليوم أن موظفي السفارة والمواطنين الروس الذين يعيشون في مصر وقادة وأعضاء الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية شاركوا في مراسم وضع الزهور، مشيرا إلى أنه تم تنظيم معرض لصور يفغيني بريماكوف لتكريم ذكرى الدبلوماسي الروسي العظيم.