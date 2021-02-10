شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تتبنى رحلة بالدراجات الهوائية من القاهرة إلي الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنظم الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الرياضة ضمن معسكر زهرة المخيمات مع جمعية الكشافة البحرية بالقاهره مبادرة اكسر عداد 2" خلال الفترة11-13 فبراير الجاري.

وتعد المبادرة رحلة دراجات هوائية تنطلق من القاهرة حتى الإسماعيلية تحت شعار أتحدى نفسك من أجل عالم أفضل، بمشاركة 80 مشارك ومشاركة.

و تقوم المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والتعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية، والطاقة النظيفة، والسلام والعدل، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وسبق وأطلقت وزارة الرياضة مبادرة دراجتك صحتك ، لدعم الدراجات ، فى ظل السعى لتحويلها الى وسيلة مواصلات أساسية ، فى الفترة المقبلة .

يتم تنفيذ المبادرة من خلال التوعية بالإجراءات الوقائية حيال فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية استهلاك الوقود، من خلال الاعتماد على الدراجات الهوائية كلما كان متاح ذلك، والتوعيه بالترشيد في استهلاك المياه.