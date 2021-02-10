شكرا لقرائتكم خبر عن «الرجوب»: مصر الشريك الأساسى فى إنجاح الحوار الفلسطينى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس وفدها فى حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، إن كل الفصائل التى اجتمعت فى القاهرة برعاية مصرية اتفقت على إحداث اختراق استراتيجى للمأزق الحالى الذى نعانى منه، وهو الانقسام و«نحن ذاهبون إلى انتخابات على 3 مراحل، الأولى مجلس تشريعى فى كل الوطن على رأسه القدس، وانتخابات رئاسية، وأخيرا انتخابات المجلس الوطنى».

وأكد الرجوب أن «فتح معبر رفح قرار سيادى مصرى قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشعب الفلسطينى مشكورا، وأهلنا فى غزة يستحقون أن يكون هذا المعبر مفتوحا»، لافتاً إلى أن مصر الشريك الأساسى والوحيد فى إنجاح عملية الحوار المستمر بين الفصائل حتى الوصول للمحطة النهائية، و«هو التزام حصلنا عليه من كل القيادات المصرية، وعلى رأسها الرئيس السيسى، الذى رعى الحوار خلال اليومين الماضيين».

وأضاف الرجوب أن إسرائيل تسعى إلى دفن فكرة الدولة والكيان والهوية الفلسطينية والعلاقة معها قائمة على الصدام، و«نحن نمارس حقنا الطبيعى فى انتخاب قادتنا، وهذا موضوع يجب أن يحسم فى مؤسسات المجتمع الدولى، وعلى رأسها الأمم المتحدة».

وتابع أن «رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، لا يريد انتخابات ولا قيادة فلسطينية منتخبة، أو سماع كلمة فلسطين، ويريد تكريس الاحتلال وتصفية القضية سياسيا، والنقيض لذلك هو موقفنا الذى عبرنا عنه فى التوافق على إجراء الانتخابات، مدعومين بعمقنا العربى والإسلامى».

وأوضح الرجوب حول إعلان بعض الفصائل عدم المشاركة فى الانتخابات، أن الجميع وافق على المسار الديمقراطى واحترام نتائجه، لكن مشاركتهم من عدمها قضية صحية وطبيعية، فالكل أجمع على منظمة التحرير وعلى الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والقدس عاصمتها، كما أجمعوا على أن المقاومة الشعبية هى الخيار الأنسب، وتغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال تخضع للتوافق والإجماع.

وأشار الرجوب إلى أن الفلسطينيين توجهوا إلى كل دول العالم، ودعوا الجميع لمراقبة الانتخابات وكيف ستكون عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة ونموذجا يحتذى به.