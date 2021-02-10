شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسوان تشهد تسليم شهادات المتحررين من الأمية في قرية فارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، تسليم شهادات المتحررين من الأمية بإجمالي 17 متحررا، في قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، بمشاركة صفاء عفيفى، مدير عام فرع الهيئة بأسوان، تحت شعار «فارس بلا أمية»، كما تم تكريم إدارات محو الأمية على مستوى المحافظة لتحقيق المستهدف بنسبة ١٠٠%.

وفى كلمتها، نقلت الدكتورة غادة أبوزيد تحيات محافظ أسوان للمشاركين بالفعالية، مقدمة الشكر لفريق عمل الهيئة العامة لتعليم الكبار لحرصهم المتواصل على الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية أبنائها ولتحقيق آمالهم في غدٍ أفضل ومستقبل مشرق وهو الذي يظهر جلياً في توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والتى تهدف للقضاء على الأمية بين أبناء المجتمع الأسوانى.

كما قدمت نائب المحافظ التهنئة للمتحررين من الأمية، وأيضاً القيادات العاملة في مجال الأمية لهذا الجهد الملموس، وما يتمتعون به من أصرار لعبور المستحيل بروح وعزيمة الأبطال ليؤثر ذلك بشكل إيجابى على حياتهم الأسرية والمعيشية ومساعدة أبنائهم لتحقيق أعلى درجات التحصيل الدراسى، متمنيه المزيد من النجاحات للهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل خدمة المجتمع المحلى بالشكل المطلوب.