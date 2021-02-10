شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: تعيين عادل عبدالغفار مستشاراً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً للوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قراراً بندب الدكتور عادل عبدالغفار، أستاذ الإعلام والرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، للعمل مستشاراً إعلامياً ومتحدثاً رسمياً لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

يذكر أن الدكتور عادل عبدالغفار شغل منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة.

كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، ويرأس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى.

ويشارك كمحكم بلجان ترقية أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات العربية، إضافة إلى المناقشة والإشراف على العديد من الرسائل العلمية بعدد من الجامعات والمؤسسات الوطنية المصرية والعربية.

كما أثرى المكتبة الإعلامية العربية بعدد من المؤلفات والبحوث العلمية في مجالات الإعلام والاتصال السياسي والرأى العام.